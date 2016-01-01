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Политика Звездных Войн
Переход к авторитаризму очень часто оказывается предрешенным задолго до крушения демократии. Поэтому процесс смены режима далеко не всегда сопровождается открытым конфликтом. Почему демократические институты старой Республики оказались неспособны противостоять гражданской войне и узурпации власти – Эпизод I: Скрытая угроза неправильных институтов.
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Переход к авторитаризму имеет под собой различные основания, но очень часто оказывается предрешенным задолго до крушения демократии. Поэтому процесс смены режима далеко не всегда сопровождается открытым конфликтом, а какое-то время может быть и вовсе незаметным. Почему демократические институты старой Республики оказались неспособны противостоять гражданской войне и узурпации власти – Эпизод I: Скрытая угроза неправильных институтов. Часть Первая.
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Службу безопасности Украины реформируютСовет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины с использованием стандартов НАТО. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко.
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Отчет премьера в Думе19 апреля в Государственной Думе состоится ежегодный отчет правительства. В этот раз он будет проходить в более жестких условиях. Совет Думы принял решение впервые увеличить количество устных вопросов премьер-министру РФ на отчете правительства в нижней палате парламента
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