22:10
Пт., 24 Мар.

В США отменены закрытые слушания по РФ

Зюганов похвалил Навального

Навальный избит в Волгограде

Журналисты «клюнули» на стилизацию под Дубовицкого

Блокада Донбасса обойдется Украине в 1% ВВП

Песков обвинил Навального в провокации

ОБСЕ зафиксировала пропажу военной техники

Путин: Россия не будет влиять на выборы во Франции

Эксперты рассчитали стоимость Brexit

Безбашенность Навального объясняется тем, что у него есть высокие покровители

Службу безопасности Украины реформируют

Могерини довольна Россией

В США отменены закрытые слушания по РФ

Зюганов похвалил Навального

Навальный избит в Волгограде

Журналисты «клюнули» на стилизацию под Дубовицкого

Блокада Донбасса обойдется Украине в 1% ВВП

Песков обвинил Навального в провокации

ОБСЕ зафиксировала пропажу военной техники

Путин: Россия не будет влиять на выборы во Франции

Эксперты рассчитали стоимость Brexit

Безбашенность Навального объясняется тем, что у него есть высокие покровители

Службу безопасности Украины реформируют

Могерини довольна Россией

В США отменены закрытые слушания по РФ

Зюганов похвалил Навального

Навальный избит в Волгограде

Журналисты «клюнули» на стилизацию под Дубовицкого

Блокада Донбасса обойдется Украине в 1% ВВП

Песков обвинил Навального в провокации

ОБСЕ зафиксировала пропажу военной техники

Путин: Россия не будет влиять на выборы во Франции

Эксперты рассчитали стоимость Brexit

Сегодня Завтра
Горячие темы:
Горячие темы
Политика Звездных Войн

Политика Звездных Войн

Переход к авторитаризму очень часто оказывается предрешенным задолго до крушения демократии. Поэтому процесс смены режима далеко не всегда сопровождается открытым конфликтом. Почему демократические институты старой Республики оказались неспособны противостоять гражданской войне и узурпации власти – Эпизод I: Скрытая угроза неправильных институтов.

Переход к авторитаризму имеет под собой различные основания, но очень часто оказывается предрешенным задолго до крушения демократии. Поэтому процесс смены режима далеко не всегда сопровождается открытым конфликтом, а какое-то время может быть и вовсе незаметным. Почему демократические институты старой Республики оказались неспособны противостоять гражданской войне и узурпации власти – Эпизод I: Скрытая угроза неправильных институтов. Часть Первая.

Читать полностью

В США отменены закрытые слушания по РФ

Запланированные на 28 марта слушания палаты представителей конгресса США о предположительном вмешательстве России в выборы в США отменены. Об этом сообщил член комитета по разведке демократ Адам Щифф. Новая дата слушаний не сообщается.

Сладости для Китая

С начала года Россия резко увеличила продажи сладостей на экспорт и установила новый рекорд — 24,7 тысяч тонн кондитерских изделий. Главная причина роста продаж – сотрудничество с Китаем. Аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение объемов.﻿

«Ванкор» возводит ГТЭС «Полярная»

На Ванкорском месторождении началось строительство свайного основания ГТЭС «Полярная» мощностью 150 МВт. ﻿Основным топливом для станции будет попутный нефтяной газ, что позволит добиться рационального использования ПНГ с этих месторождений.

Зюганов похвалил Навального

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал деятельность Алексея Навального. По его словам, оппозиционер и его ФБК не могли сами провести расследование об элитной недвижимости, которые якобы принадлежат премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Госзакупки передадут Минфину

Система государственных закупок, которая находилась в ведении Министерства экономического развития, будет передана Министерству финансов. Минфин будет заниматься обслуживанием информационной части и нормативным регулированием.

Навальный избит в Волгограде

В Волгограде у штаба Навального произошла драка. Активисты пытались силой вытащить оппозиционера из штаба. Оппозиционера пришлось охранять полиции и казакам. Кадры инцидента выложены в сети. 

Появилось видео убийства Вороненкова

Видеокамеры зафиксировали момент убийства бывшего депутата Дениса Вороненкова. На видео можно увидеть, как убийца подходит сзади и стреляет в упор в спину своей жертве, а потом в  охранника. Серией выстрелов киллер добивает упавшего Вороненкова. 

Журналисты «клюнули» на стилизацию под Дубовицкого

Эпоха «фейковых новостей» создает все новые казусы. Так, сегодня журналисты ряда Интернет-изданий «клюнули» на сообщение о публикации нового романа якобы Натана Дубовицкого «Ультранормальность». СМИ даже не стали проверять информацию.

Блокада Донбасса обойдется Украине в 1% ВВП

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сделал заявление относительно последствий блокады Донбасса. По его словам, из-за действия украинских радикалов экономическая зависимость Киева от Москвы только усилилась. 

Песков обвинил Навального в провокации

Призывы к шествию по Тверской улице в Москве 26 марта, которые инициирует оппозиционер Алексей Навальный, являются провокацией, они незаконны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ОБСЕ зафиксировала пропажу военной техники

Украинские силовики проводят перегруппировку техники у линии соприкосновения в Донбассе. Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ выявили отсутствие в местах хранения девяти единиц техники и вооружений ВСУ.

Путин: Россия не будет влиять на выборы во Франции

Россия ни в коем случае не хочет влиять на президентские выборы в этой стране, но оставляет за собой право общаться с представителями любых политических сил, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен.

Эксперты рассчитали стоимость Brexit

Еврокомиссия выставит Лондону счет в размере около 50 млрд фунтов стерлингов ($62 млрд), и Великобритания сможет окончательно покинуть Европейский союз только после его уплаты, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Службу безопасности Украины реформируют

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины с использованием стандартов НАТО. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко.
Комментарий
Психическим здоровьем граждан должны заниматься врачи, а не члены ОП
политологВячеслав Смирнов Психическим здоровьем граждан должны заниматься врачи, а не члены ОП www.rosneft.ru Комментарий
Киев не собирается выплачивать пенсии жителям Донбасса
украинский политологВладимир Корнилов Киев не собирается выплачивать пенсии жителям Донбасса Комментарий
Безбашенность Навального объясняется тем, что у него есть высокие покровители
директор ФНЭБКонстантин Симонов Безбашенность Навального объясняется тем, что у него есть высокие покровители Колонки
Мир на паузе
Мир на паузе Что будет с мирным процессом в Донбассе Новости
Нужно смотреть внимательнее на криминальные связи Вороненкова
Нужно смотреть внимательнее на криминальные связи Вороненкова Владимир Соловьев  об убийстве Вороненкова КомментарийЭксклюзив
Почему Европа забыла про Украину
политологРостислав Ищенко Почему Европа забыла про Украину Новости
Порошенко продолжает играть против Трампа
Порошенко продолжает играть против Трампа КолонкиЭксклюзив
Вредные Советы
Вредные Советы Михаил Карягин об общественных советах при госорганах Комментарий
При хорошей кампании оппозиция может выиграть муниципальные выборы
политикДмитрий Гудков При хорошей кампании оппозиция может выиграть муниципальные выборы Комментарий
Некоторые российские чиновники - ВИЧ-диссиденты
журналистАнтон Красовский Некоторые российские чиновники - ВИЧ-диссиденты КолонкиЭксклюзив
Собянин и паразиты
Собянин и паразиты Алексей Чеснаков о политической стороне проблемы сноса московских пятиэтажек КомментарийЭксклюзив
МИД РФ будет реформироваться
политологИгорь Бунин МИД РФ будет реформироваться КомментарийЭксклюзив
Кризис образа будущего
философГригорий Тульчинский Кризис образа будущего Комментарий
В росте суицида подростков виноваты сами родители
психологСтанислав Шишканов В росте суицида подростков виноваты сами родители Комментарий
Скандал в РАН - это не кризис, это свидетельство распада
публицистЛеонид Радзиховский Скандал в РАН - это не кризис, это свидетельство распада ИнтервьюЭксклюзив
После шумихи с кибератаками США не смогут вмешаться в выборы в РФ
После шумихи с кибератаками США не смогут вмешаться в выборы в РФ Фёдор Лукьянов о запросе Конгресса на санкции КолонкиЭксклюзив
Навальному мерещится Кремль
Навальному мерещится Кремль Михаил Карягин о нападении на Навального Колонки
13 – 19 марта. Украина-Донбасс: урегулирование конфликта
13 – 19 марта. Украина-Донбасс: урегулирование конфликта Еженедельный аналитический мониторинг КолонкиЭксклюзив
Граф Ростопчин
Граф Ростопчин Рецензия Алексея Чеснакова на книгу о генерал-губернаторе Москвы

Митинг Навального

26 марта в Москве и других городах России состоится антикоррупционный митинг, организованный оппозиционером Алексеем Навальным. Его сторонники намерены собраться на акцию «Он нам не Димон», на которой будут требовать отставки премьер-министра Дмитрия Медведева.
Митинг Навального

Стачка против «Платона»

27 марта дальнобойщики страны планируют начать бессрочную акцию против системы «Платон». С этого числа на работу не выйдут водители 10 регионов, в том числе московский. Дальнобойщики планируют остановить грузопоток. С апреля этого года тарифы на «Платон» повышаются в два раза – с 1.53 рублей за километр до 3.06.
Стачка против «Платона»

Британия запустит Brexit

29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустит процедуру выхода Великобритании из Европейского союза, заявил постоянный представитель Соединенного Королевства в ЕС Тимоти Барроу. Первым шагом станет уведомление Евросоюза о старте Brexit.
Британия запустит Brexit

Конгресс обвинит Россию

30 марта в комитете по разведке сената конгресса США пройдет слушание о вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах. В качестве свидетелей привлечены эксперты, а не представителей Администрации Трампа или разведывательных структур.
Конгресс обвинит Россию

Выборы президента РЮО

9 апреля в Южной Осетии пройдут выборы президента, постановил парламент республики. Об участии в борьбе за пост уже объявили Леонид Тибилов, действующий президент Южной Осетии, и Анатолий Бибилов, спикер парламента. Глава государства изберётся на пять лет.
Выборы президента РЮО

Тиллерсон едет в Москву

12 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит с визитом Москву. В Госдепартаменте подтвердили информацию о поездке Тиллерсона. Москва пока не намерена подтверждать или опровергать сообщения о визите главы Госдепартамента в Россию, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Тиллерсон едет в Москву

Отчет премьера в Думе

19 апреля в Государственной Думе состоится ежегодный отчет правительства. В этот раз он будет проходить в более жестких условиях. Совет Думы принял решение впервые увеличить количество устных вопросов премьер-министру РФ на отчете правительства в нижней палате парламента
Отчет премьера в Думе
Загрузить еще
© 2008-2016 НО - Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".

Партнёр Рамблера Сайт создан компанией
Notamedia 2017 Сайт создан компанией Notamedia 2017
Система Orphus
Rambler's Top100