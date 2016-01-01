Переход к авторитаризму очень часто оказывается предрешенным задолго до крушения демократии. Поэтому процесс смены режима далеко не всегда сопровождается открытым конфликтом. Почему демократические институты старой Республики оказались неспособны противостоять гражданской войне и узурпации власти – Эпизод I: Скрытая угроза неправильных институтов.

Переход к авторитаризму имеет под собой различные основания, но очень часто оказывается предрешенным задолго до крушения демократии. Поэтому процесс смены режима далеко не всегда сопровождается открытым конфликтом, а какое-то время может быть и вовсе незаметным. Почему демократические институты старой Республики оказались неспособны противостоять гражданской войне и узурпации власти – Эпизод I: Скрытая угроза неправильных институтов. Часть Первая.